VOXX Automotive premiato da FCA

VOXX Automotive Corp, una consociata interamente controllata di VOXX International Corporation , è lieta di annunciare di essere stata nominata fornitore di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dell’anno nella categoria Innovation Supplier, per il ruolo svolto dall’Azienda nello sviluppo del nuovissimo Uconnect 5 . Il prestigioso riconoscimento è stato dato nel corso virtuale 2020 Nord America Annual fornitore programma della Conferenza e Premi di FCA tenutasi il 23 ottobre. I premi Supplier of the Year premiano le aziende che hanno dimostrato un impegno eccezionale nei confronti di FCA, fornendo prodotti e servizi innovativi e di alta qualità.

“VOXX Automotive è onorata di essere riconosciuta per la nostra tecnologia avanzata con il premio di fornitore dell’anno per l’innovazione del Nord America di FCA. In qualità di partner chiave e leader tra alcuni dei più grandi nomi del settore, siamo entusiasti di essere parte integrante della prossima generazione di sistemi di infotainment e portare quelle nuove offerte all’avanguardia sul mercato. Ciò non sarebbe possibile senza l’opportunità fornita da FCA e lo straordinario sforzo del team VOXX Automotive Engineering in collaborazione e collaborazione con i nostri partner chiave in tutto il mondo, “ha affermato Ed Mas, Presidente, VOXX Automotive Corp.

Durante il programma, FCA ha riconosciuto 31 partner fornitori in un totale di 19 categorie.

“I cambiamenti trasformativi che abbiamo apportato nel 2019 hanno creato una solida base per l’ondata di lanci di prodotti provenienti da FCA e oggi abbiamo messo in luce quei fornitori che hanno portato il loro lavoro a un livello superiore”, ha affermato Martin Horneck , Head of Purchasing and Supply Chain Management , FCA – Nord America . “Questi sono il ‘meglio del meglio’ nel nostro settore e continueranno a svolgere un ruolo di primo piano nel nostro successo collettivo”.

I destinatari del premio sono stati determinati sulla base di una valutazione delle prestazioni della scheda di valutazione dei fornitori 2019 di ciascuna società – un sistema di valutazione che valuta le prestazioni dei fornitori in termini di qualità, consegna, costi e garanzia – e il contributo della leadership senior di FCA.

