Peugeot Partner ed e-Expert vincono ai Parkers New Car Awards 2021

Oltre a Citroën, un altro brand di PSA ha conquistato i Parkers New Car Awards 2021. Stiamo parlando di Peugeot. La casa automobilistica francese ha vinto i riconoscimenti Miglior furgone compatto (Best Small Van) e Miglior furgone elettrificato (Best Electrified Van).

In particolare, il Peugeot Partner ha vinto il primo premio grazie al suo ampio elenco di tecnologie di sicurezza e per i bassi costi di gestione mentre il nuovo Peugeot e-Expert ha vinto il secondo premio, stupendo i giudici per la sua autonomia e per il carico utile.

Peugeot Partner ed e-Expert: i due veicoli commerciali leggeri conquistano i Parkers New Car Awards 2021

Il riconoscimento Best Small Van è stato consegnato al marchio di PSA per il secondo anno consecutivo grazie all’eccellente efficienza dei consumi proposti dal Partner e all’eccezionale elenco di tecnologie di assistenza alla guida presenti a bordo. Il furgone, lanciato nel 2019, ha già ottenuto numerosi premi tra cui Small Van of the Year 2020 ai Company Car and Van Awards e Light Van of the Year 2020 di What Van?.

CJ Hubbard, Vans e Pickups Editor di Parkers.co.uk, ha detto: “Il Peugeot Partner smentisce le sue piccole dimensioni per offrire un carico utile elevato, combinato con bassi costi di gestione, un’esperienza di guida confortevole e molta esperienza per vincere ai Parkers Awards“.

Keith Adams, redattore di Parkers.co.uk, invece ha dichiarato: “Il Partner è un degno vincitore: elegante, capace e all’avanguardia. È il miglior furgone che il denaro possa comprare“.

Parkers ha deciso di aggiungere quest’anno la nuova categoria Best Electrified Van per riconoscere la crescente importanza dell’elettrificazione nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Il nuovo Peugeot e-Expert 100% elettrico, presentato a maggio 2020, è stato nominato Miglior furgone elettrificato per versatilità, grande volume di carico e tecnologia di bordo.

CJ Hubbard ha dichiarato: “Mai prima d’ora è stato possibile vedere un furgone elettrico di medie dimensioni in grado di trasportare così tanto carico utile o viaggiare così lontano con una singola carica. I clienti di Peugeot e-Expert dovrebbero essere certi che questo furgone può fare ciò di cui hanno bisogno. Anche i prezzi e la capacità di traino sono impressionanti“.

David Peel, amministratore delegato di Peugeot UK, ha commentato i premi ottenuti dicendo: “È un vero onore ricevere non uno ma due premi per i modelli della nostra gamma di veicoli commerciali leggeri ai Parkers New Car Awards. Il Peugeot Partner continua a distinguersi in un mercato altamente competitivo mentre l’aggiunta del nuovo Peugeot e-Expert completamente elettrico continua sia la nostra filosofia Power of Choice che la nostra spinta nell’offrire una variante elettrificata su tutta la nostra gamma di modelli entro il 2023“.

