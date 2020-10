Peugeot è il secondo marchio preferito dai francesi nel 2020

I francesi sono fedeli ai loro marchi preferiti. La seconda edizione della Top 50 Most Admired Consumer Companies, svelata sul Sunday Journal, conferma i risultati dello scorso anno. Decathlon mantiene il titolo di campione e Peugeot il secondo posto.

Peugeot si conferma anche nel 2020 come uno dei marchi più amati dai francesi

La pandemia ha indubbiamente rafforzato lo status del marchio di articoli sportivi e per il tempo libero, secondo l’indagine. “Fare jogging, camminare o andare in bicicletta erano tra i rari piaceri possibili durante la reclusione”, testimonia Romain Bendavid, direttore delle competenze aziendali presso Ifop, che ha condotto questo sondaggio per il JDD e la società di consulenza Eight Consulting a un campione di 3.011 persone.

“I francesi sono attaccati a parametri storici”, osserva Romain Benvadid. Quasi tutti i giocatori della grande distribuzione hanno visto aumentare la loro popolarità. Peugeot è uno di questi. La casa automobilistica francese del resto già da tempo vive un buon momento risultando uno dei marchi maggiormente in crescita nel suo settore. Questo grazie principalmente alle cure del suo numero uno, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato e soprattutto al CEO del gruppo francese PSA Carlos Tavares.

