Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco cosa sappiamo

Sul futuro di Alfa Romeo Giulietta continua ad essere fitto il mistero. La celebre vettura del Biscione dopo una lunga carriera a breve è destinata a dire addio. La sua produzione infatti si dovrebbe interrompere a dicembre del 2020. Quello che accadrà dopo al momento non è chiaro. Molto probabilmente si dovrà aspettare il nuovo piano industriale della casa automobilistica del Biscione che presumibilmente sarà svelato verso la metà del prossimo anno.

Si vocifera del possibile ritorno di Alfa Romeo Giulietta in una veste completamente nuova sfruttando le possibili sinergie con il gruppo francese PSA che metterebbe a disposizione le sue piattaforme e motori consentendo ad Alfa Romeo di poter rilanciare questo modello portandolo sul mercato anche in versione completamente elettrica e ibrida plug-in.

Tuttavia se ciò avverrà per davvero per il momento rimane top secret. Molto dipenderà da quello che deciderà la futura dirigenza di Stellantis capitanata dal numero uno che come sappiamo sarà l’amministratore delegato Carlos Tavares. Saranno loro a decidere come rilanciare Alfa Romeo e se puntare nuovamente nel segmento C del mercato su una Alfa Romeo Giulietta.

Occorre anche dire che cresce il fronte di coloro i quali si dicono convinti che Alfa Romeo non proporrà in futuro una nuova Alfa Romeo Giulietta e che al suo posto troverà spazio Alfa Romeo Tonale come unica opzione del Biscione in quel segmento di mercato. Staremo a vedere quale sarà la verità a proposito di questo modello nel 2021.

