Maserati: importante nomina

Bilgen Tug è stata nominata responsabile della gestione globale del marchio per Maserati. La sig.ra Tug è stata in precedenza direttore marketing della Maserati per l’Asia del Pacifico a Tokyo, posizione che ha ricoperto per due anni. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing e comunicazione regionale per il Sud-est asiatico Pacifico, con sede a Hong Kong.

Ha trascorso cinque anni con Maserati Australia e Nuova Zelanda, più recentemente come responsabile marketing nazionale e PR per il gruppo Ateco Automotive con sede a Sydney. Prima di allora, ha lavorato come brand manager.

La precedente esperienza nel settore automobilistico include un periodo di tre anni come responsabile delle comunicazioni del marchio per Hyundai Motor Company Australia dal 2008 al 2011 e come esperto di marketing per Porsche dal 2005 al 2007, con sede a Istanbul in Turchia.

Ha inoltre ricoperto incarichi presso Citibank Australia, CNH Industrial Capital e il dipartimento del lavoro e dei rapporti di lavoro del governo australiano.

