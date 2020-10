Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020: ecco due dei primi video dell’evento

Il coronavirus non ha fermato lo svolgimento dell’evento Ferrari Tribute to 1000 Miglia che si terrà fino a domani, domenica 25 ottobre 2020. L’intero gruppo di supercar del cavallino rampante è partito da Brescia il 22 ottobre e ha affrontato un viaggio fino a Roma.

Grazie a questo evento, il pubblico sta ammirando diversi bolidi di Ferrari fra cui le più recenti Monza SP1 ed SP2 con il loro motore V12 da 810 CV. Il programma annunciato dagli organizzatori del Ferrari Tribute to 1000 Miglia prevede diverse tappe.

Ferrari Tribute to 1000 Miglia: circa 100 auto partecipanti sono state catturate in video da Italiansupercarvideo

Dopo la Desenzano-Cervia-Milano Marittima del primo giorno e la Cervia-Milano Marittima-Roma del secondo, oggi è il turno della terza tappa Roma-Salsomaggiore Terme mentre domani l’intero equipaggio si sposterà a Brescia.

Dopo la galleria fotografica trovate due video pubblicati su YouTube da Italiansupercarvideo dedicati proprio al Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020. Lo youtuber è riuscito a filmare circa 100 auto fra cui F40, Monza SP1, Monza SP2, 812 Superfast, 488 Pista, 512 BB, 365 GTC/4, 599 GTO e molte altre ancora.

Il gruppo di supercar Ferrari ha attraversato il primo giorno le campagne presenti prima della città di Mantova mentre il secondo la cittadina di Gambettole (Forlì-Cesena).

