Ferrari Tribute to 1000 Miglia: ecco il programma dell’edizione 2020

Anche quest’anno si terrà l’evento Ferrari Tribute to 1000 Miglia dove diverse supercar del cavallino rampante avranno l’opportunità di anticipare la gara delle auto storiche. L’evento si svolgerà dal 22 al 25 ottobre e tra le tappe presenti nel programma 2020 c’è anche una sfida di precisione al cronometro che sicuramente impegnerà i vari equipaggi partecipanti.

Come sempre, Brescia sarà la città in cui il Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020 partirà e arriverà. L’intero corteo affronterà un viaggio fino a Roma e di ritorno fino a Brescia e permetterà ai protagonisti di vivere un’avventura piena di ricordi e di emozioni.

Ferrari Tribute to 1000 Miglia: l’edizione 2020 ha già raccolto diversi partecipanti nonostante la pandemia

Nonostante l’emergenza da coronavirus attualmente in atto, molte persone si sono già iscritte all’evento. Quest’anno tutto il pubblico potrà ammirare diverse supercar della casa automobilistica modenese, dall’iconica F40 fino alle più recenti Monza SP1 ed SP2.

Secondo il programma annunciato dagli organizzatori del Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020, giovedì 22 ottobre si svolgerà la prima tappa Desenzano-Cervia-Milano Marittima. Venerdì 23 ci sarà la seconda con Cervia-Milano Marittima-Roma.

Il giorno successivo, sabato 24, avrà luogo la terza tappa con Roma-Salsomaggiore Terme mentre domenica 24, l’ultimo giorno, ci sarà la quarta con Salsomaggiore Terme-Brescia. È possibile comunque scoprire il programma completo tramite questo link.

