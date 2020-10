Jeep Wrangler: richiamati oltre 270 esemplari in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha emesso nelle scorse ore un richiamo in Brasile che riguarda la Jeep Wrangler.

In particolare, il gruppo automobilistico italo-americano si rivolge ai proprietari dei model year 2019 e 2020 e, a partire dal 26 ottobre 2020, sono invitati a recarsi presso una delle concessionarie Jeep per effettuare un controllo, il riposizionamento e, se necessario, la sostituzione del cablaggio del piantone dello sterzo.

Jeep Wrangler: alcuni esemplari dei model year 2019/2020 presentano problemi al piantone dello sterzo

FCA ha individuato la possibilità che i cavi elettrici possano entrare in contatto con altri componenti del piantone dello sterzo, provocando un cortocircuito. Questo guasto può comportare la perdita del servosterzo elettrico e/o l’arresto imprevisto del motore, aumentando il rischio di incidenti con conseguenti gravi danni fisici o addirittura mortali agli occupanti del veicolo o agli altri utenti della strada.

Il richiamo coinvolge 276 esemplari della Jeep Wrangler 2019-2020, con numeri di telaio non sequenziali. In base a quanto dichiarato da FCA, il tempo di riparazione stimato è di circa 1 ora.

L’azienda ha comunicato che la manutenzione verrà effettuata su appuntamento al fine di evitare assembramenti, rispettando le linee guida di sicurezza del Ministero della Salute e dei decreti che mirano a contrastare la diffusione del coronavirus. Per questo motivo, FCA afferma che è importante che il proprietario del veicolo contatti la concessionaria più vicina per avere ulteriori informazioni.

