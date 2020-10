Ferrari 812 Superfast: richiamati oltre 1000 esemplari per un problema al lunotto

La Ferrari 812 Superfast è una delle ultime supercar con motore V12 annunciate dal cavallino rampante. Scriviamo questo articolo, però, per parlarvi di un richiamo annunciato nelle scorse ore che riguarda proprio la granturismo con motore anteriore.

La campagna 20V-614 di NHTSA coinvolge 1063 esemplari della 812 Superfast. Secondo la documentazione, tutte le unità coinvolte nel richiamo dispongono di un lunotto incollato in modo errato.

Ferrari 812 Superfast: la NHTSA riporta il richiamo di oltre 1000 unità della supercar V12

Ferrari ha ricevuto tre segnalazioni dalla rete di concessionari su questo particolare problema e ovviamente ha deciso di avviare un’indagine approfondita sul fornitore per avere più informazioni. Saint-Gobain Sekurit Italia è il nome del fornitore. Il marchio italiano afferma che l’area di incollaggio del vetro non pulita sulla carrozzeria è ciò che fa staccare il lunotto dal veicolo.

L’errore è stato già corretto nella catena di montaggio ma la casa automobilistica modenese deve comunque sostituire i vetri posteriori di diverse unità della Ferrari 812 Superfast. Ai 1063 esemplari menzionati precedentemente, se ne aggiungeranno molti altri sparsi in tutto il mondo.

All’inizio di dicembre verranno inviate delle notifiche ai proprietari dei veicoli coinvolti per procedere con la sostituzione. Secondo i documenti depositati presso la National Highway Traffic Safety Administration, sia il finestrino che l’adesivo devono essere sostituiti.

Questa è la seconda volta che Ferrari richiama la sua 812 Superfast. Il primo richiamo è avvenuto a febbraio 2019 e in questo caso una società chiamata SumiRiko Italy è stata ritenuta responsabile di un errore di fabbricazione per una saldatura impropria.

Vi ricordiamo che la Ferrari 812 Superfast nasconde sotto il cofano un motore V12 aspirato da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 9500 g/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 340 km/h.

