PSA: Smart working per 40 mila dipendenti

A maggio il gruppo PSA ha annunciato la volontà di fare del lavoro a distanza “il punto di riferimento per tutti i dipendenti non direttamente legati alla produzione”, ovvero circa 40.000 dipendenti, di cui quasi la metà in Francia. Lo spiegamento di questa operazione su larga scala, denominata “New Era of Agility”, è iniziata a settembre in tutti i siti interessati. Per garantirne il successo, il gruppo ha selezionato alcuni siti per fornire feedback dai dipendenti e adeguare l’intero sistema, come Vélizy, in Francia, Mosca e Casablanca.

Sono stati inoltre attivati ​​gruppi di lavoro per supportare l’azienda e i suoi dipendenti su temi specifici, dagli strumenti informatici ai legami sociali, compreso il supporto manageriale e la comunicazione. “Non abbiamo il diritto di rallentare. I dipendenti hanno enormi aspettative, il che ci obbliga a non perdere tempo ”, ha assicurato Xavier Chéreau, HRD del gruppo PSA.

Per svolgere a pieno ritmo il proprio lavoro, il responsabile delle risorse umane si è avvalso di un’indagine condotta durante l’estate tra i 40.000 dipendenti interessati, distribuiti in più di venti paesi. Lo studio ha confermato il consenso dei dipendenti del gruppo per lo smart working: otto su dieci sono favorevoli e tre quarti considerano la propria attività compatibile con il lavoro a distanza per 3,5 giorni a settimana, ovvero obiettivo fissato dalla direzione. Un consenso che non arriva dal nulla: nel 2019, 18.000 dipendenti del gruppo avevano già sperimentato il telelavoro, di cui 3.900 in Francia.

Tra i principali vantaggi individuati dai dipendenti vi sono la riduzione dei tempi di viaggio, la possibilità di lavorare in un ambiente più silenzioso e una maggiore flessibilità. I sindacati francesi, da parte loro, sono generalmente favorevoli allo Smart Working ma temono che la priorità dell’azienda sia ridurre le spese immobiliari.

