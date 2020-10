FCA: a Warren una foto preoccupa i dipendenti dello stabilimento

Una foto scattata in uno stabilimento automobilistico locale solleva interrogativi su come vengano gestite le procedure per il coronavirus. Un lavoratore preoccupato dello stabilimento di assemblaggio di Fiat Chrysler Automobiles ( FCA ) a Warren ha mostrato una foto in cui si vede un corridoio pieno zeppo di dipendenti, con alcuni che camminano spalla a spalla.

La foto mostra chiaramente una mancanza di distanza sociale tra i lavoratori dell’impianto di FCA. Con le teste girate nella foto, è difficile dire chi indossa una maschera e chi no. I dipendenti hanno affermato, tuttavia, che i rivestimenti per il viso non vengono indossati così frequentemente come dovrebbero.

Alcuni lavoratori hanno anche affermato che una procedura di ingresso modificata, progettata per prevenire la diffusione di COVID-19, non viene effettuata come previsto. In risposta, FCA ha inviato una dichiarazione per far luce su ciò che è accaduto all’interno dello stabilimento di Warren martedì.

“Intorno alle 5 di questa mattina, una delle termocamere presso l’impianto di assemblaggio di Warren ha funzionato male. Circa sei minuti dopo, le operazioni della fotocamera sono state ripristinate. Mentre la telecamera era inutilizzabile, l’impianto ha immediatamente implementato schermi manuali della temperatura utilizzando termometri portatili a infrarossi “, si legge nella dichiarazione.”

“Incoraggiamo i nostri dipendenti a indossare una mascherina e mantenere le distanze sociali ogni volta che sono in giro, e sono tenuti a indossare mascherine quando si fanno strada nella struttura. Continuiamo a rivedere e migliorare i nostri processi interni per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti “. I funzionari di FCA affermano che stanno adottando misure per garantire che un incidente simile non si ripeta in futuro.

