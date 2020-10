MyPeugeot è l’app che consente di gestire a 360° la propria auto

Peugeot d’ora in poi permette di gestire la propria auto direttamente dallo smartphone, scaricando e installando dall’apposito store l’app MyPeugeot. All’interno del software è possibile gestire manutenzione, contratti, consumi, viaggi, cercare l’officina o il punto vendita più vicini e addirittura la posizione del punto in cui avete parcheggiato l’auto. Ovviamente si tratta di un’app gratuita che può essere scaricata sia su Android che su iOS.

All’interno del menu Guida ci sono varie categorie a cui ci si può accedere e consente di calcolare il consumo medio di carburante di ogni singolo tragitto, il tempo impiegato, i chilometri percorsi e il costo complessivo a seconda del prezzo del rifornimento riportato nell’apposito campo.

MyPeugeot: la nuova app consente di gestire in tempo reale la propria auto Peugeot

Con l’app MyPeugeot saprete sempre quando effettuare la manutenzione alla vostra vettura in quanto invia notifiche in automatico alle scadenze. Sfruttando la geolocalizzazione, è possibile trovare rapidamente l’officina più vicina con le varie informazioni collegate come indirizzo, numero di telefono e orari di apertura e chiusura. In alternativa è possibile anche fissare direttamente un appuntamento dall’app sfruttando l’apposita funzione.

Sempre tramite la geolocalizzazione si può individuare rapidamente il punto esatto in cui la vettura è stata parcheggiata. Si tratta di una feature molto utile in caso, ad esempio, di visita a una nuova città.

Se in possesso di un’auto elettrica o ibrida plug-in, è possibile utilizzare MyPeugeot per conoscere il livello di carica residuo della batteria, l’autonomia rimanente di tutti i motori nel caso dei modelli PHEV, attivare il sistema di climatizzazione da remoto mentre l’auto è in carica e tanto altro ancora.

L’app MyPeugeot aiuta l’utente anche in caso di incidente in quanto consente di contattare l’assistenza Peugeot in maniera molto semplice. Infine, il software permette di accedere a delle offerte speciali e seguire tutte le ultime novità della casa automobilistica francese.

