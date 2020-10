Ram 1500 Rebel: un prototipo è stato avvistato in Brasile

Un prototipo del Ram 1500 è stato avvistato in Brasile durante una fase di test su strada. Il pick-up, prodotto da FCA nello stabilimento di Saltillo (Messico), è stato immortalato in alcune foto spia pubblicate su Instagram.

Mostrato già in Brasile nelle ultime edizioni del São Paulo International Motor Show, il Ram 1500 rappresenta il modello più leggero della gamma dei pick-up della casa automobilistica americana. Tuttavia, il muletto immortalato in questi scatti è in versione Rebel, una variante sportiva.

Ram 1500 Rebel: la versione più sportiva del pick-up potrebbe debuttare presto in Brasile

Su questo modello troviamo una griglia nera più pronunciata con la scritta RAM, dei fari Full LED e un paraurti nero. Troviamo anche una finitura nera, un paraurti posteriore sempre nero e due terminali di scarico.

Nel mercato americano, il Ram 1500 Rebel viene venduto con due motorizzazioni: Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 310 CV ed Hemi V8 da 5.7 litri da 400 CV. In entrambi i casi sono disponibili le trasmissioni automatiche TorqueFlite o ZF 8HP a 8 rapporti.

Tuttavia, il marchio di FCA potrebbe portare in Brasile il pick-up sportivo anche con un propulsore diesel, molto probabilmente il V6 da 3 litri di VM Motori. Tale powertrain riesce a produrre 264 CV e 648 nm di coppia massima ed è disponibile con cambio automatico ZF.

Il Ram 1500 Rebel nella configurazione presente nelle immagini viene venduto negli Stati Uniti a 51.412 dollari (43.325 euro) mentre in Brasile potrebbe essere commercializzato a un prezzo inferiore a quello del Ram 2500 che parte da 361.990 R$ (54.418 euro).

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI