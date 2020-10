Nuova Citroën C3: registrato un brevetto in Brasile

La nuova Citroën C3 con look aggiornato è stata registrata in Brasile in quanto una sua immagine è stata depositata da PSA presso l’Istituto Nazionale di Proprietà Industriale (INPI). Oltre alla foto sono stati registrati alcuni elementi che compongono la parte frontale come i fari a LED, il paraurti, la griglia superiore e gli Airbump.

Nonostante la registrazione, la nuova C3 commercializzata in Europa non sarà venduta in Brasile. Ormai però può essere considerata una vettura già vecchia in quanto si basa sulla piattaforma PF1, la stessa del modello venduto in Brasile e delle Aircross e C4 Cactus.

Nuova Citroën C3: la prossima generazione è conosciuta internamente con il codice di modello SC21

Come la C3 Aircross europea, quest’auto è nata poco prima della presentazione della piattaforma modulare CMP di PSA. Al suo posto, la casa automobilistica francese sta lavorando su un nuovo modello il cui progetto prende il nome di SC21. In aggiunta, quest’ultima sarà affiancata dalla SC24 che dovrebbe essere il successore della Aircross.

Entrambe le vetture utilizzeranno una versione semplificata del pianale CMP per ridurre i costi di produzione e renderle più economiche. Recentemente, PSA ha confermato un investimento per lo stabilimento di Porto Real per produrre questa piattaforma localmente.

Sebbene il pianale sia nuovo, la prossima generazione della Citroën C3 dovrebbe portare con sé diversi elementi estetici condivisi con il modello attuale. Complessivamente, il veicolo si presenterà più come un SUV compatto, qualcosa che gli automobilisti brasiliani sicuramente apprezzeranno.

Attese anche delle versioni elettriche con batterie da 37 kWh e un’autonomia fino a 250 km nel ciclo WLTP. Le SC21 ed SC24, inoltre, saranno realizzate anche in Europa. I prezzi delle nuove Citroën C3 e C3 Aircross dovrebbero essere inferiori a quelli delle Peugeot 208 e Opel Corsa.

