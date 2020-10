Ram 1500 Rebel Night Edition 2021 arriva nelle concessionarie

A settembre dello scorso anno, Ram ha presentato il popolare Ram 1500 Rebel 2020 con il pacchetto Rebel Black. Il pick-up off-road, dipinto in Diamond Black Crystal, proponeva un set di cerchi in alluminio da 18″ verniciati di nero, una piastra paramotore anteriore nera, badge nero, ganci traino neri e terminali di scarico sempre neri.

Il mese scorso, invece, abbiamo riportato che il pacchetto Night Edition è arrivato anche sul Ram 1500 Rebel 2021. Oltre alle caratteristiche viste sul Rebel Black dello scorso anno, il pack include anche specchietti retrovisori esterni neri, scritta RAM in maiuscolo sulla griglia anteriore, battitacco nero e cerchi in lega da 18″ verniciati di nero.

Ram 1500 Rebel Night Edition: la speciale versione inizia ad arrivare nelle concessionarie statunitensi

Mopar Insiders ha pubblicato alcune foto di un esemplare del 1500 Rebel Night Edition 2021 esposta in una concessionaria statunitense, dimostrando che i primi esemplari stanno arrivando presso i vari rivenditori.

Coloro che scelgono di aggiungere il pacchetto Night Edition dal costo di 525 dollari (444 euro) possono optare per una gamma di colorazioni esterne sia monotono che bicolore. Queste ultie possono essere abbinati a degli interni in Rebel Black o Red/Black. Il Ram 1500 Rebel Night Edition 2021 può essere abbinato a diversi motori e scelto in versione sia Quad Cab che Crew Cab.

