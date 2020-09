Ram 1500 Rebel: ora disponibile il pacchetto Night Edition per il model year 2021

Ad inizio mese, Ram ha lanciato il nuovo pacchetto Rebel Black Appearance per il Ram 1500. Questo comprendeva cerchi in alluminio da 18″ verniciati di nero, piastra paramotore anteriore, badge, ganci traino e impianto di scarico neri e una carrozzeria rivestita in Diamond Black Crystal Pearl Coat.

Oltre a questo, il pacchetto ha aggiunto un aspetto più aggressivo a quello offerto già dal Rebel. Per il 2021, la casa automobilistica americana sta portando il suo popolare pacchetto Night Edition a tema scuro anche al Ram 1500 Rebel. Questo porta con sé specchietti esterni neri, scritta RAM nera sulla griglia anteriore, battitacco anteriore nero e cerchi da 18″ verniciati di nero.

Ram 1500 Rebel: la versione aggressiva del pick-up ottiene il popolare pacchetto Night Edition

Il pacchetto Rebel Night Edition 2021 è disponibile in una gamma di colorazioni esterne sia bicolore che a singolo colore mentre gli interni possono essere scelti in Rebel Black o Red/Black. Il Ram 1500 Rebel Night Edition sarà disponibile con tutte le varie motorizzazioni del pick-up e nelle configurazioni Quad Cab o Crew Cab.

Questa nuova versione va ad aggiungersi al recente 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition annunciato per celebrare il 10º anniversario dell’allestimento Longhorn. Tale variante porta con sé degli speciali badge su portellone, quadro strumenti, sedili, tappetini, console centrale, portiere e altro ancora. Internamente invece troviamo un rivestimento in Mountain Brown per cornici decorative, moquette berbera, pannelli delle portiere, inserti dei sedili e altro ancora.

