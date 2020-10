DS 3 Crossback propone maniglie a scomparsa e accesso senza chiave

La DS 3 Crossback è una delle auto più interessanti offerte dalla casa automobilistica francese. A bordo ci sono alcune tecnologie davvero innovative come ad esempio le maniglie delle portiere a scomparsa oppure l’accesso senza chiave (Keyless Proximity Access & Start).

Il SUV compatto è in grado di riconoscere la chiave a 3 metri di distanza mentre lo sblocco delle portiere avviene automaticamente quando l’utente si trova a 1,5 metri di distanza.

DS 3 Crossback: il SUV compatto è dotato di maniglie a scomparsa e del sistema Keyless Proximity Access & Start

Le maniglie delle portiere vengono estratte dalla carrozzeria, passando da 30 a 60 mm, così da poter essere prima visibili e poi aperte poggiando semplicemente la mano. Queste, inoltre, scompaiono automaticamente dopo 3 minuti di attività oppure a veicolo in movimento quando la velocità supera i 3 km/h.

In alternativa all’attivazione automatica, la DS 3 Crossback consente di aprire le portiere anche manualmente poggiando semplicemente il dito sulle maniglie. In questo modo viene attivato lo sblocco oppure il blocco dell’auto in modalità manuale.

I sistemi di sicurezza presenti a bordo della Crossback permettono di bloccare le portiere in automatico quando le chiavi si trovano a 2 metri di distanza in modo da proteggerla da possibili furti.

Oltre a queste particolari funzionalità, abbiamo visto recentemente che DS Automobiles ha aggiornato la gamma delle motorizzazioni del SUV compatto con l’aggiunta del motore Blue HDi diesel in grado di sviluppare una potenza di 130 CV. Questo propulsore per la DS 3 Crossback è stato progettato per rispettare le normative in termini di inquinamento. La nuova versione, infatti, garantisce consumi minimi (4,5 l/100 km) e basse emissioni di CO2 prodotte (119 g/km).

