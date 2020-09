Salone di Ginevra: l’edizione 2021 potrebbe essere riservata solo ai media

Gli organizzatori del Salone di Ginevra hanno deciso di annullare a giugno l’edizione 2021 in quanto un sondaggio mostrava che la maggior parte degli espositori probabilmente non avrebbe partecipato. Perciò, gli organizzatori hanno preferito fissare la prossima edizione al 2022.

Essi hanno annunciato anche di vendere i diritti della fiera poiché l’annullamento all’ultimo minuto dell’evento di quest’anno è costato circa 11 milioni di franchi svizzeri. Il Cantone di Ginevra si è offerto di fornire un prestito per coprire i danni ottenuti ma con condizioni che gli organizzatori non hanno accettato.

Salone di Ginevra: l’edizione 2021 potrebbe svolgersi sotto di un evento di tre giorni

Molti speravano che i diritti del salone sarebbero stati acquistati dal centro espositivo Palexpo dove si tiene ma gli organizzatori hanno chiesto 15 milioni di franchi svizzeri. Arrivando ad oggi, il salone ginevrino potrebbe continuare ad esistere.

Secondo alcuni documenti visionati da Automotive News Europe, alle case automobilistiche verrebbe offerto un pacchetto all inclusive che copre il costo dello stand e degli alloggi per gli ospiti dell’evento 2021.

Tuttavia, questa particolare edizione durerebbe appena tre giorni e sarebbe limitata soltanto ai media. Al momento nessuna casa automobilistica ha confermato la propria partecipazione. In base a quanto riferito, l’evento potrebbe essere ospitato dal Palexpo e combinare elementi fisici e digitali.

Il pacchetto entry-level costerebbe 150.000 franchi svizzeri (139.012 euro) e permetterebbe ai produttori di auto di esporre una vettura e invitare fino a 10 membri della stampa. Il pacchetto top di gamma, invece, costerebbe 750.000 franchi svizzeri (695.061 euro) e permetterebbe di esporre quattro veicoli e far partecipare fino a 100 ospiti.

A questo punto resta da vedere se qualche casa automobilistica parteciperà al Salone di Ginevra 2021, anche se al momento un evento autonomo o una presentazione online sono le soluzioni maggiormente adottate.

