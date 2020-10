Psa Retail offre sconti fino al 45% sui veicoli Peugeot usati a Saragozza

Questa settimana Psa Retail Saragozza, concessionario ufficiale Peugeot della capitale aragonese, propone ai propri clienti e interessati un centinaio di veicoli usati a prezzi incredibili. Così, da questo giovedì 22 ottobre fino al prossimo sabato 24 ottobre, le strutture in Avenida de Manuel Rodríguez Ayuso, nel quartiere di Rosales del Canal, saranno aperte al pubblico per mostrare i modelli del marchio francese soggetti ad alcuni sconti speciali che possono raggiungere il 45% .

L’offerta è estendibile ai veicoli dell’intera gamma, utilitarie come la 208, SUV come la 2008 e 3008 e anche veicoli commerciali come la Partner. La maggior parte di esse sarà esposta negli stabilimenti della concessionaria, che hanno un’area espositiva di 1.500 mq.

Quest’anno verranno rispettati i protocolli di sicurezza e igiene contro covid stabiliti dal Gruppo PSA affinché l’incontro si svolga con le massime garanzie e il minimo rischio. Per questo i clienti saranno ricevuti su appuntamento, che può essere richiesto chiamando il 900103660 : “Da un lato, ci assicuriamo che ciascuno dei clienti sia ben seguito e, a sua volta, si evitino possibili folle”, spiega Francisco Javier de Ayerbe, direttore della concessionaria PSA Retail.

Per quest’anno i giorni delle offerte sono stati ridotti a tre invece di quattro come negli anni precedenti, ma ha lo stesso team di vendita, un totale di undici professionisti che sapranno consigliare e offrire tutte le informazioni di cui il cliente necessita. Dall’evento, che si tiene da dieci anni, il direttore di PSA Retail fa un bilancio positivo: “Di solito vendiamo più di 50 veicoli in questo tipo di promozioni”, afferma, pur insistendo sul fatto che si tratta di un’opportunità unica per che stanno pensando di cambiare auto.

