Il Gruppo PSA fornirà più di 1.500 vetture alla Polizia spagnola

35 anni fa il Corpo di Polizia Nazionale spagnola ha avviato un accordo di collaborazione con quello che poi molti anni dopo sarebbe diventato il Gruppo PSA attraverso il quale l’ente francese si sarebbe incaricato di fornire alcune delle sue auto alle autorità, come la Talbot Horizon marrone che veniva usata come automobile pattuglia. Al momento, entrambe le entità continuano a collaborare e l’ultimo ordine effettuato dal CNP include più di 1.500 veicoli Peugeot, Citroën e Opel.

Nello specifico, questa forza di polizia utilizzerà nei prossimi anni un totale di 1.551 vetture del Gruppo PSA in regime di leasing, che svolgeranno i compiti tipici delle auto di pattuglia. Questo contratto di noleggio è stato stipulato in collaborazione con Alphabet e include 642 esemplari della Citroën C5 Aircross, 300 unità della Peugeot 3008 Hybrid, nonché 365 Peugeot 308 e 244 Opel Astra. Le prime due saranno auto di pattuglia, in sostituzione della C4 Picasso, e le ultime due fungeranno da veicoli mimetizzati.

Per quanto riguarda le auto di pattuglia, la Citroën C5 Aircross scelta dalla Polizia di Stato è spinta da un tre cilindri turbo benzina da 1.2 litri che sviluppa 130 cavalli e una coppia massima di 230 Nm. Questo motore è associato a un cambio automatico a otto rapporti EAT8 che invia potenza all’avantreno, in modo che il SUV francese raggiunga i 100 km / h in 10,3 secondi e la sua velocità massima sia di 188 km / h.

Ti potrebbe interessare: In Francia aperta già la prima concessionaria FCA / PSA

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI