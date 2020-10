In Francia aperta già la prima concessionaria FCA / PSA

Mentre il parere della Commissione Europea, sugli impatti del progetto di matrimonio tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles (Fca), deve ancora arrivare, qualcosa si muove in Francia. Infatti, Valere Nedey, ha già fatto il collegamento: il suo gruppo di concessionarie di auto, infatti, è entrato ufficialmente nella rete FCA il 1 ° ottobre. Nedey, lo storico e altrettanto esclusivo distributore di Peugeot, Citroën e DS nel nord della Franca Contea, dove può vantare una quota di mercato del 34% per il marchio del Leone e del 20% per Citroen è pronto per aprire, questo fine settimana, la prima concessionaria Fiat, Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo e Jeep.

Questo avverrà a Valentigney in un edificio ristrutturato per due milioni di euro. Con, a capo di questa nuova entità, Alban Nedey, primogenito del boss dell’omonimo gruppo, già responsabile della concessionaria Peugeot a Belfort.

Obiettivo commerciale: 250 modelli usati e 300 veicoli nuovi all’anno, per un fatturato di 10,7 milioni di euro. Ciò corrisponde generalmente al volume raggiunto dalla defunta officina Fiat Mercier, anticamente situata dall’altra parte del Doubs, a poche centinaia di metri in linea d’aria da un sito dove verrà dunque scritto un nuovo capitolo della distribuzione. automobile nel paese di Montbéliard.

Si apre quindi una nuova avventura qui sulle rive del Doubs in un luogo già ricco di storia che risale a quasi mezzo secolo. Sebbene la fusione tra PSA e FCA non sia stata ancora ultimata in Francia si fanno già le prime prove di questa futura unione.

Ti potrebbe interessare: PSA: Gaetano Thorel presenta la strategia di mobilità del gruppo

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI