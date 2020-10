Chevrolet Onix sorpassa Fiat Strada nella prima metà di ottobre

Dopo aver chiuso settembre al vertice della classifica delle immatricolazioni della Federazione Nazionale della Distribuzione Autoveicoli (Fenabrave), Fiat Strada continua a competere con Chevrolet Onix per il titolo di modello più venduto nel mercato brasiliano.

Ma con 5.793 unità immatricolate nella prima metà di ottobre, è la berlina compatta ad avere la meglio sull’autocarro leggero, che nello stesso periodo ha venduto 5.394 auto. I due modelli sono gli unici che hanno superato la soglia delle 5.000 auto immatricolate nei primi 15 giorni del mese e sono isolati nella leadership. A chiudere il podio la Volkswagen Gol, che ha totalizzato 4.452 unità nel periodo e ha battuto i tradizionali occupanti della “top 3” come Hyundai HB20 (4.037) e Ford Ka (3.251).

E a proposito di Ka, da maggio, il modello di ingresso di Ford in Brasile rimane fuori dalle prime cinque posizioni della classifica. Questa situazione non sembra essere invertita questo ottobre, dal momento che la berlina compatta appare solo come l’8 ° più venduta.

Per quanto riguarda le singole categorie, la Chevrolet Onix Plus (4.119) è stata la berlina più venduta del periodo, mentre il titolo SUV più popolare è andato alla Chevrolet Tracker, che ha aggiunto 3.396 immatricolazioni e ha superato concorrenti come Jeep Compass (3.169) e Renegade (2.751) ). Ecco la top ten:

1 ° – Chevrolet Onix: 5.793

2 ° – Fiat Strada: 5.394

3 ° – Volkswagen Gol: 4.452

4 ° – Chevrolet Onix Plus: 4.119

5 ° – Hyundai HB20: 4.037

6 ° – Fiat Argo: 4.015

7 ° – Chevrolet Tracker: 3.396

8 ° – Ford Ka: 3.251

9 ° – Jeep Compass: 3.169

10º – Fiat Toro: 2.992

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI