Niente collaudi Gpl? Ancora non si sa. Il decreto Semplificazioni, diventato legge, non è chiaro. Infatti, con decreto del ministero dei Trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono individuate le tipologie di modifica. Di cosa? Delle caratteristiche costruttive e funzionali. Anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità. Per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.

Niente collaudi Gpl: ancora non si sa

Sentiamo il viceministro dei Trasporti con delega alla Motorizzazione civile Gianni Cancelleri, nel corso di un’audizione in commissione alla Camera: “È intenzione del governo eliminare la visita e prova sull’installazione dei ganci traino e sulla sostituzione dei serbatoi Gpl”.

Nulla più. Per confartigianato.verona.it, si va verso una direzione nella quale si supera l’obbligo di impegnare gli uffici della Motorizzazione per certe operazioni. Quali? Di verifica e controllo. Che sono state effettuate da autoriparatori/trasformatori di autoveicoli. Già titolari di specifiche e precise autorizzazioni ed abilitazioni fornite proprio dal ministero dei Trasporti. E che operano nel rigoroso rispetto delle norme Unece e simili.

Verifica impianto a gas, questione difficile

Per Massimo Speri, presidente di Confartigianato Autoriparazione Verona, la modifica dell’articolo 78 del Codice della Strada è stata effettuata nel senso voluto dalle imprese di autoriparazione ed è certamente un successo anche per gli autoriparatori veronesi che in più occasioni hanno sollevato la questione a livello locale con la direzione della Motorizzazione.

Comunque, aggiungiamo che la questione resta molto delicata: è in ballo la sicurezza stradale.

