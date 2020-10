Dodge: mese di vendite record per le sue muscle car

Nessuno ha mai affrontato così tante battute sulla propria vecchiaia come le muscle car a due e quattro porte di Dodge, la Charger e la Challenger. In effetti Dodge Charger è in circolazione più o meno nella sua forma attuale dal 2005 e il Challenger dal 2008. Questo significa che entrambe le auto hanno due volte l’età che la maggior parte delle concorrenti raggiunge prima di essere riprogettata.

Nonostante ciò Dodge Charger e Challenger hanno appena avuto un mese eccezionale a settembre 2020, stabilendo un nuovo record per le vendite. “Charger e Challenger hanno avuto il miglior settembre che abbiano mai avuto nella loro storia”, ha dichiarato Tim Kuniskis, Head of Passenger Cars di FCA, parlando di recente a Muscle Cars & Trucks.

Ciò è notevole non solo per le rispettive età delle due vetture, ma perché il mondo sta ancora vacillando per gli effetti economici nefasti della pandemia globale. Certo, parte dell’aumento delle vendite potrebbe essere spiegato dalla domanda repressa. Poiché le case automobilistiche e i loro fornitori sono stati costretti a chiudere le fabbriche subito dopo l’inizio dell’epidemia negli Stati Uniti, molti clienti che avrebbero potuto acquistare nuovi Challenger e Charger sono stati costretti ad aspettare.

È comunque impressionante, e ancora più impressionante se si guarda nello specifico quali modelli all’interno della gamma hanno avuto un mese record. Settembre “è stato anche il miglior mese di Hellcat in tre anni, e il miglior mese di Scat Pack nella storia della versione”, ha dichiarato Kuniskis.

Il successo di Hellcat può essere spiegato come effetto di una promozione per il Labor Day offerta da Fiat Chrysler, che ha esteso le proposte di finanziamento con zero interessi fino a 72 mesi al Charger SRT Hellcat e al Challenger SRT Hellcat. Ma in ogni caso, stupisce lo stesso che la Charger e la Challenger siano le due muscle car da battere sul mercato dopo tutti questi anni.

