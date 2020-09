Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat acquistabili con finanziamento a tasso zero in USA

Dodge sta proponendo alcune promozioni di finanziamento a tasso zero per chi decide di acquistare negli Stati Uniti le Dodge Charger SRT Hellcat e Challenger SRT Hellcat 2020 per celebrare la Festa del Lavoro. Il finanziamento prevede una durata di 72 mesi, quindi è una delle prime volte in cui la casa automobilistica americana ha offerto una soluzione del genere per i modelli Hellcat.

Anche se acquistare un’auto tramite finanziamento della durata di sei anni possa sembrare un periodo molto lungo, potrebbe rivelarsi l’opzione migliore per chi cerca una vettura Hellcat ma non è disposto a pagare tutta la somma fin da subito oppure perché non vuole sottoscrivere un finanziamento a breve termine con somme mensili elevate.

Quest’offerta è stata scoperta da Cars Direct ma pare che non sia cumulabile con altri incentivi. Ciò è un peccato dato che la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye è disponibile con uno sconto di 7970 dollari (6722 euro). Cars Direct ha rivelato che un’auto da 72.000 dollari (60.732 euro) con uno sconto di 7970 dollari e un finanziamento con tasso del 5% costerebbe circa 74.246 dollari (62.627 euro) a 1031 dollari (869 euro) al mese.

L’offerta di finanziamento a tasso zero, invece, porterebbe il pagamento mensile a 1000 dollari (843 euro) e un risparmio di 2200 dollari (1855 euro) per l’intera durata del prestito. In ogni caso, tutti gli interessati a usufruire di questa promozione per comperare le Dodge Challenger SRT Hellcat e Charger SRT Hellcat 2020 avranno tempo fino al 30 settembre.