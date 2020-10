Mick Schumacher sfreccia sul Circuito di Fiorano a bordo della SF71H | Video

Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota di Formula 1 Michael Schumacher, ha condotto una serie di test al volante della Ferrari SF71H del 2018 verso la fine di settembre.

Italiansupercarvideo ha avuto l’opportunità di registrare un video in cui è possibile ammirare la promessa della Formula 1 a bordo della monoposto del cavallino rampante. Assieme a Schumacher, anche altri due giovani piloti della Ferrari Academy, Callum Ilott e Robert Shwartzman, hanno partecipato al track day sul Circuito di Fiorano il 30 settembre 2020.

Ferrari SF71H: Mick Schumacher sale a bordo della monoposto di F1 del 2018

Ilott avrà la possibilità di correre sullo stesso tracciato al volante della Haas di Grosjean mentre Shwartzman debutterà nelle prime prove libere in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi che si terrà sul Circuito di Yas Marina a dicembre.

La clip presente dopo la galleria fotografica ci mostra soltanto Mick Schumacher in azione. Il giovane pilota tedesco sta prendendo confidenza con la monoposto di F1 prima del debutto nelle prove libere del Gran Premio del Nurburgring del 9 ottobre a bordo dell’Alfa Romeo C39 del 2020 di Formula 1. Sfortunatamente per Schumacher, però, l’evento è stato annullato per le pessime condizioni meteorologiche.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI