Le immatricolazioni sono state 1.300.048 con un incremento dell’1,1% su settembre 2019: mercato auto Europa, raggio di Sole. Dopo otto mesi di cali, il mercato dell’auto dell’Europa fa registrare in settembre la prima crescita dell’anno. Modesta, ma significativa, dice Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor.

Mercato auto Europa: quali novità

Il rialzo potrebbe rappresentare l’inizio dell’inversione di tendenza dopo il disastroso impatto della vicenda coronavirus sulle vendite dei primi otto mesi dell’anno. L’inversione di tendenza, se di questo si tratta, è dovuta essenzialmente agli incentivi.

I bonus varati in molti mercati hanno favorito soprattutto le vendite di vetture elettriche e ibride plug-in (con la spina per ricaricare la batteria) che fanno registrare quasi ovunque crescite importanti.

Vendite di vetture catastrofiche nel Vecchio Continente

Resta il quadro catastrofico che si sta delineando per l’intero 2020. Il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno chiude con 3.549.481 vetture immatricolate in meno e con un calo del 29,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non è pensabile che questa enorme contrazione venga recuperata nell’ultimo trimestre dell’anno ed è quindi certo che l’auto in Europa Occidentale chiuderà il bilancio 2020 con una perdita di immatricolazioni assolutamente severa.

Secondo Quagliano, tre le chiavi della rinascita.

Che i Governi varino politiche di sostegno al settore dell’auto più incisive. E che non vi siano nei prossimi mesi nuove fermate dell’attività produttiva Infine che i primi segnali di ripresa dell’economia, dopo il crollo della prima parte del 2020, si consolidino e si rafforzino.

