Il CEO di FCA Manley offrirà opinioni sulla rinascita del mercato automobilistico europeo

Mike Manley, CEO di Fiat Chrysler Automobiles, offrirà opinioni su come rilanciare il mercato automobilistico europeo la prossima settimana in un seminario sponsorizzato dall’associazione di settore ACEA. Manley, che è presidente di ACEA, pronuncerà il suo discorso prima di un dibattito tra esperti del settore su come garantire che la ripresa sia anche rispettosa dell’ambiente.

Oltre a Manley, i partecipanti includono Henrik Henriksson, CEO e presidente del Gruppo Scania e presidente del consiglio di amministrazione dei veicoli commerciali di ACEA, Diederik Samsom, capo di gabinetto di Frans Timmermans, il primo vicepresidente della Commissione europea, che emette le normative sulle emissioni e Colin Couchman, analista di IHS Markit.

Il ministro tedesco dell’Economia Peter Altmaier presenterà la prospettiva del più grande mercato automobilistico europeo. La pandemia di coronavirus, che ha colpito l’Europa a partire da metà marzo, ha portato a diversi mesi di chiusure di fabbriche e concessionarie. Le case automobilistiche hanno ridotto le vendite, la produzione e le previsioni di profitto e molte si sono mosse per proteggere le proprie finanze rafforzando il credito disponibile.

Le vendite sono ricominciate a salire in alcuni mercati a partire da giugno, aiutate dagli incentivi e dalla domanda repressa, ma le preoccupazioni per una seconda ondata di infezioni da coronavirus hanno frenato le previsioni ottimistiche di ripresa. Gli analisti prevedono che quest’anno le vendite in Europa diminuiranno di almeno il 20%, con un ritorno ai livelli pre-pandemici non previsto fino a metà decennio.

