Settore auto: bisogna investire nelle competenze per affrontare al meglio il futuro

ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association – Associazione dei costruttori di auto europei), assieme ai suoi partner DRIVES e ALBATTS, propone una strategia comune per attuare il nuovo Patto per le Competenze (Pact for Skills) della commissione per il settore automobilistico.

In questo momento, l’industria automobilistica europea sta attraversando una trasformazione senza precedenti a causa del coronavirus, oltre che per il passaggio a una mobilità più pulita, sostenibile e digitale. Questa transizione ha già avuto un impatto significativo sulla vita degli oltre 14,6 milioni di europei attualmente impiegati nel settore.

Settore auto: l’industria automobilistica sta affrontando una completa trasformazione

Eric-Mark Huitema, direttore generale della European Automobile Manufacturers’ Association, ha dichiarato: “Il nostro settore è pienamente impegnato a favore della neutralità carbonica ma dobbiamo fare la transizione in modo socialmente responsabile, mantenendo l’attenzione sui nostri dipendenti e sulle loro famiglie. Da questo punto di vista, investire nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze è essenziale”.

Dopo l’incontro con i commissari europei Nicolas Schmit e Thierry Breton avvenuto il 23 settembre, ACEA e i suoi partner sostengono pienamente la nuova iniziativa della commissione sulle competenze e in particolare l’idea di sviluppare un patto dedicato per le competenze per il settore automobilistico.

La coalizione chiede ora congiuntamente alla commissione di istituire il patto come una partnership pubblica-privata in modo da aiutare il settore automotive a far fronte ai grandi cambiamenti futuri. L’obiettivo finale è quello di sviluppare una forza lavoro flessibile, capace di reagire prontamente alle esigenze del mercato del lavoro.

