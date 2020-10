Non solo Locauto. Anche Telepass e Arval Italia per un noleggio facile: Una speciale promozione che consente in pochi click di noleggiare un’auto, sottoscrivere in modalità paperless. Basta carta, tutto digitale.

Telepass e Arval Italia per un noleggio facile: come funziona

Fino al 15 novembre, attraverso l’app Telepass Pay, è possibile scegliere l’auto Arval desiderata. Riceverla in consegna a domicilio. E, in un unico canone mensile, disporre del noleggio per 36 mesi con 100.000 Km inclusi. L’offerta comprende: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, copertura assicurativa, consegna dell’auto a domicilio. All’attivazione della promozione, Telepass offre, inoltre, 200€ di pedaggio gratuito fino al 31 gennaio 2021.

L’app avverte se va fatto il pieno

Inoltre, l’app avverte il conducente quando deve fare rifornimento indicando le stazioni convenzionate più vicine, suggerisce quando bisogna effettuare il pagamento delle strisce blu e avvisa quando uno washer è disponibile nelle vicinanze della sosta per lavare l’auto. Almeno, così l’azienda promette.

Tutti i clienti che aderiranno alla soluzione di noleggio a lungo termine con i servizi Telepass Next beneficeranno inoltre dell’azzeramento dei costi dell’abbonamento Telepass e Telepass Pay per tutta la durata del noleggio e potranno usufruire ogni mese di un lavaggio auto gratuito o di un premio di 15€ di carburante.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI