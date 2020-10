FCA annuncerà i risultati finanziari del terzo trimestre 2020 il 28 ottobre

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato oggi che i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre del 2020 saranno pubblicati mercoledì 28 ottobre 2020. Un webcast audio in diretta e una teleconferenza dei risultati del terzo trimestre 2020 da parte di FCA inizieranno mercoledì 28 ottobre 2020 a mezzogiorno GMT / 13:00 CET / 8:00 EDT e riveleranno queste importanti informazioni finanziarie attese da tutti gli analisti e gli addetti ai lavori.

FCA: Il prossimo 28 ottobre il gruppo italo americano rivelerà i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre

I dettagli per accedere a questa presentazione sono disponibili nella sezione Investors del sito web del Gruppo FCA all’indirizzo www.fcagroup.com. Per coloro che non possono partecipare alla sessione live, un replay rimarrà archiviato sul sito web aziendale ( www.fcagroup.com ) per due settimane dopo la chiamata.

Ovviamente cresce la curiosità di conoscere i risultati finanziari di Fiat Chrysler Automobiles per quanto riguarda il terzo trimestre. Questo non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra le persone comuni. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori aggiornamenti su questo argomento.

Ti potrebbe interessare: La nuova RAM 700 potrebbe rilanciare Fiat Chrysler in tutta l’America Latina

Ti potrebbe interessare: Il CEO di FCA Manley offrirà la sua visione sulla rinascita del mercato automobilistico europeo

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI