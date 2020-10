La nuova RAM 700 potrebbe rilanciare Fiat Chrysler in tutta l’America Latina

Fiat Chrysler è particolarmente forte in Argentina e Brasile. Tuttavia, in termini generali, la sua posizione nel mercato latino americano non è così solida come si potrebbe pensare. Il gruppo italo americano negli altri mercati latino americani ha perso terreno negli ultimi anni. Tuttavia molti pensano che la nuova RAM 700 possa garantire a FCA una spinta definitiva per crescere in tutti i mercati dell’America Latina e non solo in Brasile.

La quota di mercato di FIAT al di fuori del Mercosur è molto ridotta e la sua offerta di prodotti non è adeguata, in molti casi, alla reale domanda attuale. A differenza di Fiat, RAM sta guadagnando terreno in questi paesi. I SUV stanno guadagnando terreno in Cile, Messico e Colombia, mentre la fornitura di FIAT in quest’area è praticamente inesistente.

RAM ha venduto un totale di 31.000 veicoli in America Latina lo scorso anno 2019. Questo è più del doppio delle unità commercializzate dalla FIAT in quel periodo di tempo in quei paesi con solo 14.500 immatricolazioni. Dunque è chiaro che la RAM ha maggiori potenzialità di consolidamento in America Latina rispetto alla FIAT. Per questo dunque pensiamo che la nuova RAM 700 possa avere un ruolo fondamentale per far crescere FCA in questi paesi.

La nuova RAM 700 si posizionerà come una delle prime opzioni quando si tratta di acquistare un’auto tra coloro che cercano un pick-up di dimensioni contenute. Fiat invece deve continuare a lavorare per rinnovare la sua gamma in questi paesi dell’America Latina dove la sua posizione è debole.

