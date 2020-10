Alfa Romeo applica uno sconto di quasi 12.000 euro a Giulia, ecco dove

Alfa Romeo è un’azienda che non ha vita facile sul mercato in Spagna. In quel paese infatti ancora più che in altri, le vetture del Biscione non riescono a fare concorrenza come si deve alle rivali tedesche di Audi, BMW e Mercedes. Per aumentare un po’ le vendite nell’importante mercato spagnolo, la casa automobilistica del Biscione ha deciso di praticare un grosso sconto su Alfa Romeo Giulia.

Infatti pur avendo in Spagna un prezzo di 44.500 euro, per tutto il mese di ottobre la berlina di segmento D del Biscione potrà essere acquistata con un prezzo di partenza di 32.602 euro, come pubblicizzato sul portale digitale ufficiale per la Spagna dell’azienda italiana. La promozione richiede però che il cliente stipuli un finanziamento. Sono queste le condizioni: un anticipo di 6.900 euro, 36 rate da 199 euro e un’ultima rata da 23.002 euro, con una commissione di apertura di 771 euro. Alla fine il cliente quindi pagherà 37.837,77 euro.

Alfa Romeo Giulia in offerta è configurata con un motore turbo diesel da 2,2 litri che sviluppa 160 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima, associato a un cambio automatico a 8 rapporti e un sistema di trazione posteriore. Grazie a questo, la vettura in questione offre un’accelerazione da 0 a 100 km / h in 8,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km / h. L’equipaggiamento include la finitura Monza, con elementi come il climatizzatore automatico, avviso di cambio involontario di corsia, sistema audio integrato con schermo da 8,8 pollici, cerchi in lega, computer di bordo o cruise control, tra gli altri dettagli.

