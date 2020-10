Chrysler Pacifica Touring 2021 aggiunge più funzionalità e stile

La Chrysler Pacifica è il minivan più premiato negli ultimi quattro anni con oltre 125 riconoscimenti ottenuti nel settore. La vettura ha ricevuto una revisione per il model year 2021, cercando di cambiare il pensiero delle persone nei confronti dei minivan offrendo più caratteristiche di sicurezza standard, uno stile aggiornato e l’aggiunta della trazione integrale su tutta la gamma.

Gli automobilisti americani che vogliono passare al MY 2021 possono optare per la entry-level Pacifica Touring la quale aggiunge diversi contenuti premium rispetto alla Voyager. Proprio come le altre versioni della gamma, la Chrysler Pacifica Touring 2021 include 14 nuove funzionalità di sicurezza offerte di serie.

Chrysler Pacifica Touring: in America debutta il model year 2021 con diverse novità

In aggiunta, abbiamo il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 caratterizzato da un display touch più grande da 10.1 pollici, un quadro strumenti con schermo da 7 pollici e varie porte USB Type-C che permettono di caricare i dispositivi compatibili fino a quattro volte più velocemente delle prese USB standard. Di serie è disponibile anche un nuovo cruscotto con rivestimento soft-touch.

A bordo della Pacifica Touring 2021 troviamo i sedili Stow ‘n Go esclusivi per la categoria che anteriormente possono essere regolati elettricamente fino a otto posizioni. Non mancano supporto Android Auto ed Apple CarPlay, porte scorrevoli e portellone posteriore elettrici, climatizzatore automatico a tre zone, nuovi fari anteriori, fendinebbia e fanali posteriori a LED, cerchi in alluminio verniciati in argento da 17″, specchietti laterali in tinta con la carrozzeria con indicatori di direzione integrati, sedili in tessuto, monitoraggio dell’angolo cieco, controllo elettronico della stabilità, sistema PackSense, rilevamento del percorso trasversale posteriore e tantissimo altro ancora.

Sotto il cofano della Pacifica Touring troviamo il motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa 291 CV e 355 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti.

La versione ibrida, invece, è dotata del sistema EVT a doppio motore progettato da FCA, affiancato da una versione appositamente modificata del sei cilindri. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, la Chrysler Pacifica Touring Hybrid promette oltre 48 km in modalità full electric e oltre 800 km complessivamente.

La Pacifica Touring 2021 può essere equipaggiata con diversi pacchetti opzionali: S Appearance Package, Uconnect Theater Family Group, Cold Weather Group e Trailer-Tow Group (3,600 lbs). La gamma del minivan include 10 diverse colorazioni per la carrozzeria quali Ceramic Grey, Billet Silver, Bright White, Brilliant Black, Granite Crystal, Luxury White, Maximum Steel, Ocean Blue Metallic, Velvet Red e Fathom Blue.

Arrivando ai prezzi, la Chrysler Pacifica Touring 2021 parte da 35.045 dollari (29.930 euro) per la versione base, da 38.040 dollari (32.488 euro) per la variante con trazione integrale e da 39.995 dollari (34.158 euro) per la Touring Hybrid. I clienti canadesi, invece, possono acquistare la Pacifica Touring 2021 da 44.795 dollari canadesi (28.979 euro), 48.295 dollari canadesi (31.243 euro) e 53.995 dollari canadesi (34.931 euro), rispettivamente.

