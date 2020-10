Nuova Citroën C5 Aircross C-Series è ordinabile in Italia

Citroën ha annunciato nelle scorse ore l’apertura degli ordini in Italia della speciale Citroën C5 Aircross C-Series. Questa serie è stata creata per sottolineare il carattere e il comfort dei modelli Citroën e si distingue per colori e materiali specifici, oltre ad elementi che facilitano la vita a bordo.

La variante C-Series del SUV propone elementi di design e di personalizzazioni attraverso il Pack Color Deep Red, caratterizzato da inserti in rosso scuro con effetto metallico su Airbump, paraurti anteriori e barre del tetto.

Nuova Citroën C5 Aircross C-Series: si parte da 31.400 euro per la versione con motore PureTech 130

Presente anche il badge C-Series in rilievo che decora la parte anteriore della fiancata, sopra ai passaruota anteriori. Disponibili anche i Pack Color Silver e White per permettere al cliente di creare la C5 Aircross C-Series preferita.

La casa automobilistica francese propone diverse colorazioni sobrie ed eleganti per la carrozzeria come bianco, nero e grigio. Disponibile anche un’offerta bicolore che abbina il tetto a contrasto Black alle altre tinte della carrozzeria. La speciale C-Series si distingue dal modello standard per diverse caratteristiche presenti nell’abitacolo. Innanzitutto, la plancia è decorata in TEP Grey ed è abbinata alla cinghietta con impunture bianche.

Non mancano i sedili Advanced Comfort in tessuto/TEP Wild Grey EVO con Armonia Nixon Grey, caratterizzati da impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto posta nella parte alta dello schienale.

La versione C-Series si piazza fra gli allestimenti Feel Pack e Shine e propone di serie varie tecnologie di assistenza alla guida come il Pack Drive Assist, il sistema di infotainment Citroën Connect Nav DAB, il sistema di assistenza e di emergenza Citroën Connect Box, vari equipaggiamenti che facilitano la vita quotidiana come apertura portiere e avviamento senza chiave, vetri posteriori e lunotto oscurati e cerchi in lega Swirl Diamantati da 18″.

Arrivando alle motorizzazioni, la Citroën C5 Aircross C-Series è disponibile con motori PureTech da 130 CV (anche con cambio automatico a 8 rapporti) e BlueHDi sempre da 130 CV. Infine, la serie speciale del SUV francese parte da 31.400 euro fino ad arrivare a 34.900 euro.

