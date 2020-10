Jeep Grand Wagoneer: ecco come era stata immaginata in un primo momento

Jeep Grand Wagoneer sta tornando in auge dopo quasi tre decenni. Svelato di recente in forma concettuale ma molto simile all’aspetto del veicolo di produzione, lo stile del Grand Wagoneer a tre file è stato ampiamente discusso. Si spera che il design squadrato con i suoi dettagli intricati verrà mantenuto per lo più quando il Grand Wagoneer arriverà negli showroom, ma prima che il design del concept fosse condiviso, questa Jeep sembrava abbastanza diversa.

Ecco i primi disegni della nuova Jeep Grand Wagoneer

Il designer di Jeep Taylor Langhals ha condiviso i due primi bozzetti della nuova Jeep Grand Wagoneer su Instagram. Mentre i primi disegni di solito mostrano in anteprima il design di un modello di produzione, questi schizzi di Jeep ci riportano all’inizio del processo, ora che abbiamo già visto quella che sembra una versione quasi pronta per la produzione.

Entrambi i bozzetti assomigliano più a concetti audaci dell’attuale Jeep Grand Wagoneer Concept, con serre eccezionalmente strette e design delle ruote sproporzionatamente grandi. Uno dei disegni presenta spessi montanti del tetto in tinta con la carrozzeria che conferiscono al Grand Wagoneer un profilo laterale piuttosto diverso che ricorda quello dell’Hummer H2.

Di fronte, entrambi i bozzetti sono dotati di fari super sottili e nessuno dei due fa uso della più tradizionale griglia Jeep a sette lamelle. C’è sicuramente un tocco di Land Rover Evoque nell’aspetto frontale. Tuttavia, non è difficile capire come il Grand Wagoneer Concept finale sia derivato da questi primi schizzi.

