Nuova Citroën C3: i motori PureTech ora producono meno emissioni di CO2

Citroën è ormai impegnata da diverso tempo nel migliorare continuamente i suoi veicoli per quanto riguarda l’impatto ambientale. Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha annunciato di aver ridotto le emissioni di CO2 tra 3 e 7 g/km su tutta la gamma di motori benzina a tre cilindri PureTech della nuova Citroën C3 disponibili neil Regno Unito.

In particolare, il marchio di PSA ha sviluppato delle nuove batterie sulle versioni con cambio manuale abbinate a un nuovo alternatore per ottimizzare ulteriormente l’efficienza.

Nuova Citroën C3: i motori PureTech ora producono tra 3 e 7 g/km di CO2 in meno

Oltre a questo, tutti i modelli benzina della nuova C3 PureTech beneficeranno anche di un misuratore del consumo di carburante offerto come standard in vista delle normative di gennaio 2021 che vedono la sua installazione obbligatoria. Il prezzo rimane invariato nonostante la maggiore efficienza offerta.

Per i conducenti di auto aziendali, le minori emissioni di CO2 prodotte si traducono in riduzioni fiscali fino al 2% in UK. Ad esempio, questa soluzione riduce la fattura mensile delle tasse di un contribuente del 40% di oltre 140 sterline (153 euro) nel periodo 2021-2022.

La nuova Citroën C3 continua ad offrire anche gli stessi motori diesel BlueHDi conformi alle normative RDE2. La vettura è disponibile all’acquisto nel mercato britannico con prezzi di partenza di 16.280 sterline (17.874 euro) e rappresenta la berlina più personalizzabile del marchio francese con fino a 97 diverse combinazioni di colori esterni.

La nuova C3 è disponibile in tre diversi allestimenti chiamati Feel, Flair e Flair Plus. Di serie abbiamo caratteristiche come luci posteriori 3D, pannelli delle portiere Airbump, fari EcoLED, aria condizionata automatica, cruise control, riconoscimento della segnaletica stradale, sistema di infotainment con schermo touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e molto altro ancora.

Gli acquirenti della nuova Citroën C3 possono aggiungere anche i sedili Advanced Comfort che sono stati progettati per sembrare simili a una poltrona e offrono un maggior comfort rispetto a quelli tradizionali.

