DS Automobiles lancia la nuova formula di noleggio Flex&Free

DS Automobiles ha lanciato un servizio davvero interessante chiamato Free2Move Lease Flex&Free, in collaborazione con Free2Move Lease, rivolto a tutte quelle persone che non hanno ancora le idee molto chiare sulla scelta di una mobilità elettrificata.

Flex&Free è nuovo prodotto di noleggio a lungo termine che dà la possibilità ai consumatori di uscire dal contratto a partire dal 12º mese senza pagare alcun costo in più, dando un preavviso di due mesi. In questo modo, la nuova offerta permette alle persone, che hanno ancora timori, di aderire a una proposta standard per via dell’incertezza sul loro futuro personale o lavorativo.

DS Automobiles: il brand francese pensa a una nuova formula di noleggio senza pensieri

Il cliente di DS Automobiles potrà attivare un contratto di noleggio a lungo termine valido 36 mesi, avendo la possibilità di uscire senza pagare alcuna penale dopo 12 mesi dalla firma qualora le sue esigenze dovessero essere cambiate. Free2Move Lease Flex&Free prevede anticipo zero e nessun costo di uscita, all’insegna della massima semplicità, trasparenza e flessibilità.

In esclusiva per la gamma E-Tense, il servizio permette di attivare la nuova offerta E-Tense First Experience che consente al cliente di DS Automobiles di avvicinarsi al mondo delle auto ibride ed elettriche senza preoccupazioni. Dopo i primi 12 mesi dalla firma del contratto, se il cliente non è soddisfatto dell’auto ibrida o completamente elettrica, può restituirla e passare a un modello DS con motore diesel o benzina senza alcun problema.

Ad esempio, è possibile acquistare una DS 3 Crossback E-Tense in versione So Chic pagando 481 euro al mese (IVA inclusa) per il primo anno e magari passare al secondo o al terzo anno a una DS 3 Crossback So Chic con motore diesel BlueHDi 100 e cambio manuale pagando 472 euro al mese (IVA inclusa).

