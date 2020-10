Dodge Viper GTS: Jay Leno continua ad essere soddisfatto della sua coupé | Video

Dopo aver entusiasmo il pubblico con il concept presentato al Salone di Detroit del 1989, l’allora capo di Chrysler Bob Lutz creò il Team Viper composto da 85 persone incaricate di creare una nuova vettura diversa da ciò che la casa automobilistica proponeva in quel periodo. Questo prodotto doveva essere un’auto performante con un motore V10.

L’arrivo della Dodge Viper ha scosso il settore automotive e ha lasciato a bocca aperta anche Jay Leno che nel 1993 ha acquistato la seconda Viper RT/10 prodotta in serie rifinita in nero. Il conduttore televisivo è un grande fan della sua roadster ma ha ammesso che parcheggiare un’auto sportiva senza finestrini o tetto può essere un problema a Los Angeles.

Dodge Viper GTS: Jay Leno ci parla della sua coupé sportiva del 1996 nell’ultimo episodio di Jay Leno’s Garage

La casa automobilistica americana ha lanciato verso la fine del 1996 la Viper più potente realizzata fino ad oggi, ossia la coupé GTS da 456 CV. La vettura ha portato con sé numerosi aggiornamenti tra cui aria condizionata, alzacristalli e chiusure elettrici, pedaliera regolabile, airbag per il conducente e persino un sistema di diagnostica di bordo.

In seguito alla presentazione, Bob Lutz ha chiamato personalmente Jay Leno per spiegargli come la Dodge Viper GTS del ‘96 fosse un’auto completamente diversa dalla RT/10 del ‘93 in suo possesso. Il comico statunitense si è convinto e ha deciso di comperare una nuova auto sportiva americana. Addirittura si è recato personalmente presso lo stabilimento Conner Avenue di Chrysler per vedere nascere la sua GTS.

Nei 25 anni successivi, Jay Leno ha percorso 17.220 km a bordo della sua coupé sportiva. Questa si è rivelata una vettura pratica e affidabile che riesce a sviluppare 456 CV e 664 nm di coppia massima grazie a un motore V10 abbinato al cambio manuale BorgWarner T56 a 6 rapporti.

Per scoprire maggiori informazioni sulla Dodge Viper GTS del 1996, potete dare un’occhiata al video di Jay Leno’s Garage presente dopo la galleria fotografica.

