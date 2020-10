Con ADAS fino al 45% di tamponamenti in meno: lo conferma il lavoro di ricerca condotto da Bosch e Automobile Club d’Italia. In collaborazione con il Politecnico di Torino. Per condurre lo studio, c’è stato un incrocio di una serie di dati, fra cui le informazioni sulle percorrenze provenienti dalle scatole nere”di un campione italiano di 1,5 milioni di veicoli nel 2017. E 1,8 milioni nel 2018. Più le informazioni sulla natura degli incidenti estratte dal database ACI-ISTAT e i numeri relativi ai modelli di autovetture circolanti (Pubblico Registro Automobilistico).

Con ADAS fino al 45% di tamponamenti in meno: ma l’uomo è fattore decisivo

Dice la nota stampa:

“Secondo alcune teorie, la presenza di sistemi di assistenza alla guida potrebbe indurre i conducenti a sviluppare una maggiore sensazione di sicurezza, favorendo una guida più distratta o imprudente, destinata a compensare negativamente i vantaggi legati all’utilizzo degli ADAS”.

Non concordiamo. Dato lo spazio giusto alla notizia, va sempre ricordato che l’uomo è il fattore decisivo della sicurezza stradale. Mai distrarsi un attimo, neppure con la più sofisticata delle vetture. È compito anche delle Case fare il marketing giusto affinché passi il messaggio corretto: guidatore responsabile di tutto, in qualunque situazione.

Tant’è vero che, giustamente, l’Euro NCAP ha bacchettato Tesla per il nome all’assistente di guida, Autopilot: può indurre in inganno. Non è la macchina che guida da sé.

Veicoli under 3 anni di anzianità sotto esame

I risultati ottenuti, espressi sotto forma di IS (indicatori di sinistrosità, pari al rapporto tra numero di incidenti e percorrenze dei veicoli), dimostrano che l’introduzione del sistema di assistenza alla frenata migliora la sicurezza in modo significativo.

La riduzione dei sinistri per tamponamento nei veicoli con meno di 3 anni è stimata al 45%: in media, quasi 1 tamponamento su 2 è evitato grazie a tale tecnologia. Un dato non trascurabile se si considera che gli incidenti per tamponamento rappresentano circa un terzo del totale.

