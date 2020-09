Jeep ha aggiunto diversi sistemi ADAS alle sue auto

Jeep ha aggiunto diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come equipaggiamento standard a molte delle sue linee di modelli per l’anno modello 2021. La Jeep Renegade sarà ora dotata di serie di monitoraggio degli angoli ciechi e rilevamento del traffico trasversale posteriore, avviso di collisione anteriore con frenata attiva e avviso di uscita dalla corsia LaneSense con sistemi di assistenza al mantenimento della corsia.

Questo elenco fa parte delle oltre 70 funzioni standard e disponibili di sicurezza, protezione e ADAS per il Renegade. I sistemi LaneSense e di allerta in avanti descritti sopra sono i primi in questo segmento. Ora di serie sui modelli Compass Trailhawk e Limited sono: cruise control adattivo con stop and go, monitoraggio dell’angolo morto con rilevamento del percorso di traffico trasversale posteriore, avviso di collisione della velocità in avanti completa con frenata attiva (AEB), assistenza al parcheggio posteriore con rilevamento del parcheggio con arresto posteriore, avviso di uscita dalla corsia con Lane Keep Assist, abbaglianti automatici e tergicristalli con rilevamento della pioggia.

Le caratteristiche di sicurezza e protezione standard della Jeep Cherokee per il 2021 su tutti i modelli includono monitoraggio dell’angolo cieco e sistemi di rilevamento del percorso trasversale posteriore, avviso di collisione in avanti a tutta velocità con frenata attiva, avviso di uscita di corsia LaneSense con assistenza al mantenimento della corsia e tergicristalli con rilevamento della pioggia.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wrangler Islander Edition debutta nella gamma 2021