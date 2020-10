Richard Hammond incontra la sua vecchia Ferrari 550 Maranello

Il mese scorso abbiamo parlato della Ferrari 550 Maranello di Richard Hammond proposta durante un’asta online. Secondo le parole dette dal presentatore di The Grand Tour, quest’auto è l’unica che si è pentito di aver venduto e possiamo comprenderne il motivo.

Drivetribe ha preso in prestito la 550 Maranello rossa per fare un breve incontro con i suoi precedenti proprietari, tra cui anche Harry Metcalfe. In effetti, questa supercar deve essere uno degli esemplari più noti del bolide di Maranello nel Regno Unito in quanto veniva regolarmente pubblicata sulla rivista Evo.

Ferrari 550 Maranello: Richard Hammond e Harry Metcalfe incotrano la loro vecchia supercar

Tale vettura ha segnato il ritorno della casa automobilistica modenese nel segmento delle V12 con motore anteriore, segnando una nuova era per il cavallino rampante. La 550 Maranello è stata anche una delle ultime Ferrari disponibili solo con cambio manuale. Il modello successivo, la 575 Maranello, è stato presentato con un cambio a frizione singola con palette al volante in stile F1.

Sotto il cofano della supercar troviamo un V12 aspirato da 5.5 litri capace di sviluppare una potenza di 485 CV e 569 nm di coppia massima. Secondo quanto affermato dallo storico brand italiano, la Ferrari 550 Maranello è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

Metcalfe ha venduto l’auto ad Hammond dopo averla usata quotidianamente, percorrendoci oltre 48.000 km in 18 mesi. Come spiegato da Hammond nel video presente dopo la galleria fotografica, amava la supercar V12 ma per una scelta abitativa è stato costretto a venderla e da allora se n’è pentito. La Ferrari 550 Maranello è stata venduta recentemente per soli 60.000 sterline (66.406 euro).

