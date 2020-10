Arriva il nuovo ennesimo decreto coronavirus: Dpcm. Ossia decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Quali le regole per chi automobilisti? In particolare, mascherina in auto e fuori, quali multe? Vediamo cosa dicono le faq del Governo Conte. Che interpretano le normative.

Mascherina in auto e fuori, ecco i verbali

È possibile l’utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi? Sì, purché siano rispettati le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea. Ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Altrimenti, multa di 533 euro.

L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

Appena si scende dalla macchina, cosa accade

Fuori dall’auto, senza mascherina, sono 400 euro di multa. Occhio alla differenza fra passeggiata e corsa. La prima è attività motoria: senza mascherina, sono 400 euro. Pertanto, vai in macchina al parco senza mascherina: esci dalla vettura, passeggi, se sei senza mascherina scatta il verbale.

