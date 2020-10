Jeep Renegade è il SUV più venduto in Italia a settembre

I SUV sono attualmente la categoria di auto più richiesta dagli automobilisti italiani (e non solo). Ciò viene confermato anche dai diversi modelli lanciati negli ultimi mesi dalle case automobilistiche che operano nel nostro Bel Paese. Settembre 2020 si è chiuso con risultati di vendita davvero interessanti per quanto riguarda gli Sport Utility Vehicle.

Il Jeep Renegade è stato il modello più venduto in questo segmento con 4094 esemplari immatricolati. Ciò è stato reso possibile soprattutto grazie alla nuova versione 4xe ibrida plug-in che ha beneficiato degli ecobonus statali e regionali. Il podio si completa con Ford Puma (3644) e Renault Captur (3226).

Jeep Renegade: oltre 4000 esemplari venduti in Italia solo a settembre

Nella Top 10 dei SUV più venduti a settembre abbiamo altri due veicoli di Fiat Chrysler Automobiles: Fiat 500X al quinto posto con 2997 unità immatricolate e Jeep Compass subito dopo in sesta posizione con 2913 esemplari. Nella classifica dei primi 10 modelli più venduti abbiamo anche le Peugeot 3008 e 2008 che occupano rispettivamente le posizioni 9 e 10 della classifica con 1933 e 1846 unità.

Prendendo in considerazione il periodo gennaio-settembre di quest’anno, la top 10 cambia un po’. In questo caso abbiamo al primo posto la Fiat 500X con 22.305 esemplari venduti. In seconda posizione abbiamo il Jeep Renegade con 21.606 unità. Il podio si completa con la Dacia Duster (18.210).

Da inizio anno fino a settembre, la Jeep Compass ha conquistato il quarto posto con 17.596 esemplari. Di PSA, abbiamo la Peugeot 3008 in nona posizione che ha registrato 13.588 unità vendute.

