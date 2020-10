Una Peugeot 306 HDi supera i 666.000 km

Una Peugeot 306 HDi 90 di un automobilistica francese, è salita agli onori delle cronache nelle ultime ore. Questa berlina a cinque porte compatta ha infatti appena superato il traguardo dei 660.000 km, in tempo per celebrare degnamente i 210 anni di Peugeot. Ma questa non è la fine della storia, dal momento che il suo conducente spera di raggiungere un milione di chilometri con essa.

Il bello è che nel 2014 un esperto aveva detto al felice proprietario di questa auto che la sua macchina era ormai “morta” e non sarebbe andata da nessuna parte. Nonostante ciò il proprietario ha mantenuto intatta la sua fiducia nei confronti della sua Peugeot 306 ed ha continuato ad utilizzarla sino ad ora.

Per raggiungere questo straordinario chilometraggio, la Peugeot 306 non ha avuto bisogno di alcuna pozione magica. È stata semplicemente utilizzata nella maniera corretta e ha subito regolarmente manutenzione nello stessa officina a Montigny-Le-Bretonneux. Inoltre il suo proprietario l’ha sempre guidata senza intoppi e con uno stile di guida sempre impeccabile.

Non sappiamo, invece, se durante la lunga carriera di questa “nonnina”, come lui la chiama, siano stati necessari importanti interventi. Ovviamente speriamo di potervi proporre nei prossimi anni un nuovo articolo su questa Peugeot 306 HDi in cui vi diciamo che ha davvero superato la soglia del milione di km.

