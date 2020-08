Un’Alfa Romeo Giulia con 400.000 km smentisce tutti i pregiudizi

Un imprenditore sostiene che la sua Alfa Romeo Giulia abbia percorso 400.000 chilometri, durante i quali l’auto non ha registrato alcun problema. Il proprietario di questa auto ha dichiarato che la sua unità di Giulia viene utilizzata per motivi di lavoro e viaggia quotidianamente in tutta la regione del Benelux. Il suo proprietario sottolinea che l’auto non lo ha mai deluso. Le immagini della Giulia che ha compiuto questa impresa sono state pubblicate dalla pagina Facebook “Alfisti”. Ma in effetti, negli ultimi anni l’Alfa Romeo sembra essere sinonimo di durata e funzionamento senza guasti.

Lo rilevano le riviste internazionali che pongono il produttore italiano in prima linea tra i più affidabili del Vecchio Continente. I nuovi modelli del Biscione dunque sembrano smentire le dicerie del passato quando i detrattori criticavano la qualità e l’affidabilità delle auto dello storico marchio milanese. L’Alfa Romeo Giulia che ha raggiunto i 400 mila km senza problemi a quanto pare è quella con motore diesel da 2,2 litri sotto il cofano, sebbene sia difficile dire in quale configurazione di potenza. La Giulia con questo motore infatti può avere una potenza di 150 o 190 CV. Si suppone possa trattarsi di quella con 150 cavalli.

