Nuova Peugeot 308 immortalata in foto spia con la carrozzeria di produzione

PSA sembra voglia riportare il suo marchio Peugeot negli Stati Uniti dopo che è uscito nel 1991. In un mercato in cui SUV e crossover diventano sempre più popolari, avrebbe senso per la casa automobilistica francese lanciare veicoli come le 2008, 3008 o 5008. Tuttavia, gli automobilisti americani potrebbero apprezzare anche una berlina compatta.

La 208 potrebbe essere troppo piccola per le preferenze dei consumatori statunitensi, quindi la nuova Peugeot 308 sarebbe la scelta migliore. Questo veicolo è stato completamente riprogettato per il model year 2021.

Nuova Peugeot 308: alcune foto spia ci danno un assaggio delle novità in arrivo

Tenendo conto di Stellantis, il gruppo creato in seguito alla fusione tra FCA e PSA, la 308 potrebbe arrivare nel mercato USA magari sotto uno dei brand del gruppo automobilistico italo-americano guidato da Mike Manley.

Al momento parliamo soltanto di indiscrezioni ma sembra abbastanza ovvio che alcuni modelli subiranno qualche cambiamento. In ogni caso, gli scatti spia presenti in questo articolo ci mostrano un prototipo completamente camuffato della berlina a cinque porte.

È possibile che il marchio francese proponga anche una versione station wagon più pratica per competere con le medesime varianti delle auto tedesche più tradizionali.

La nuova Peugeot 308 verrà costruita utilizzando la piattaforma EMP2 e ciò dovrebbe portare benefici per passeggeri e oggetti, in termini di spazio disponibile. Per coloro che cercano qualche brivido in più, Peugeot potrebbe lanciare una versione PSE (Peugeot Sport Engineered) con trazione integrale e una potenza di circa 300 CV proveniente dallo stesso gruppo propulsore ibrido utilizzato nella 508 PSE recentemente annunciata.

Il design generale della vettura dovrebbe essere elegante e accattivante, a giudicare dalle auto più recenti presentate dalla casa automobilistica francese. Nonostante questo prototipo sia totalmente mimetizzato, possiamo vedere il corpo e le luci del modello di produzione. Ad esempio possiamo apprezzare le luci di marcia diurna a LED che si estendono lungo il paraurti anteriore.

La telecamera frontale montata al centro della griglia suggerisce che la nuova 308 avrà un qualche tipo di sistema di guida semi-autonoma. L’attuale Peugeot 308 ha subito il suo ultimo aggiornamento a giugno, quindi la nuova generazione dovrebbe essere presentata in anteprima nel corso del 2021.

