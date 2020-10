No, non ci sono solo i Tutor in autostrada: arrivano i Tutor autovelox fuori Milano. Beccheranno chi supera la velocità media. Prima la telecamera individua un passaggio; poi, più in là, un secondo passaggio. Il sistemone centrale, il cervellone che tutto sa, fa la media. Se oltre il limite di velocità, allora scatta la multa a casa del proprietario dell’auto.

Arrivano i Tutor autovelox fuori Milano

A quel punto, il titolare del mezzo paga la multa. Se l’infrazione è oltre i 10 km/h, deve dire il nome del guidatore alle Forze dell’ordine. Per il taglio di punti della patente. Altrimenti, altra multa, stavolta di 300 euro: occhio.

Stanno per debuttare anche fuori dalle autostrade, nell’hinterland milanese, questi vigili elettronici spietati. La Città metropolitana di Milano ha deciso di utilizzare la tecnologia di ultima generazione per provare a ridurre gli incidenti. Dove? Sulle provinciali più trafficate.

L’auspicio è che l’asfalto venga messo in regola. Che i cartelli siano sistemati. Che tutte le misure di sicurezza vengano prese. Le provinciali non sono mai state, in Italia, il massimo come livelli di sicurezza. Chissà, magari i soldi delle multe aiuteranno ad aumentare la qualità di quelle strade.

Tutor fuori Milano: ecco dove

I primi Tutor stanno per entrare in funzione sulla la Sp 412 “della Val Tidone”, all’altezza di Opera, e sulla Sp 11 “Padana superiore”, a Settimo milanese, in entrambe le direzioni.

Eppoi prossimi verranno accesi sulla Rivoltana (a Rodano e Settala) e sulla Paullese (Mediglia e Pantigliate).

Più la sostituzione di vecchi autovelox e telecamere con modelli molto avanzati, già in funzione, per esempio, a Paderno Dugnano, Carpiano, Pioltello, Rodano, Settala, Mediglia e Pantigliate.

In parallelo, per presidiare le strisce pedonali, sono stati programmati una decina di dispositivi che tramite lampeggianti a Led avvertono l’automobilista. E una potente telecamera fornisce anche le registrazioni in caso di incidente. Il primo di questi impianti sarà attivato a breve a Vittuone sulla Sp 227.

