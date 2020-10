Maserati MC20 protagonista all’Art of Fast Tour a Long Island

Sabato 3 ottobre i prototipi di Maserati MC20 e della gamma Maserati Trofeo hanno fatto una delle loro prime tappe a Long Island per una presentazione ufficiale e un’anteprima VIP con Maserati di Long Island e Gold Coast Maserati – entrambi parte di The Experience Auto Group. Tenutasi presso il prestigioso Haut Bois Estate a Brookville, NY, rappresentato dal Friedman Team di Sotheby’s International Realty, i partecipanti hanno potuto dare un’occhiata al nuovo DNA delle auto sportive di Maserati.

I veicoli, rappresentativi di una nuova era per Maserati, sono stati presentati nel grand drive della tenuta mentre la Maserati MC20 è stata messa al centro della sala. Il modello è una vera incarnazione di un linguaggio di design elegante, che ora è spinto dal nuovissimo motore Nettuno di Maserati: un V6 da 621 cavalli con 538 Nm di coppia che accelera da 0 a 100 km all’ora in meno di 2,9 secondi. L’MC20 è la riprova del fatto che Maserati è tornata in forma nella produzione dei propri propulsori, dopo una pausa di oltre 20 anni.

Mentre i VIP sorseggiavano cappuccini e cocktail artigianali e ascoltavano il sistema audio Sonus Faber incorporato, integrato nella Maserati MC20, le tre Maserati Trofeo anno 2021 sono state orgogliosamente posizionate nei pressi della super ca.

Ghibli, Quattroporte e Levante sono stati presentati in verde, bianco e rosso traendo ispirazione dalla loro eredità italiana. La linea Trofeo è nota per offrire prestazioni di alto livello. I tre modelli Trofeo beneficiano di motori da 580 CV e ciascuno include il Launch Control per liberare tutta la potenza del loro motore in accelerazione, offrendo prestazioni mozzafiato e un’autentica esperienza di guida Maserati.

