Continental vince il premio Tire Technology Award nel Regno Unito

I giudici del concorso Journey to Automation, presentato dalla European Rubber Journal (ERJ), ha nominato Continental vincitore assoluto delle sei categorie del riconoscimento e vincitore del prestigioso Tire Technology Award. La famosa rivista con sede nel Regno Unito ha premiato il produttore tedesco di pneumatici per la sua gomma concept Conti C.A.R.E. dedicata alle future soluzioni di mobilità elettrica.

Conti C.A.R.E., che sta per Connected. Autonomous. Reliable. Electrification., è un concetto di pneumatico che, con la sua connettività basata sul cloud, offre ai gestori delle flotte un mezzo particolarmente efficiente per la gestione della mobilità. L’esempio perfetto è il taxi elettrico che gioca un ruolo chiave in molti concetti di mobilità ecocompatibile del futuro.

Continental: il produttore di pneumatici conquista un importante premio grazie al suo concept Conti C.A.R.E.

La giuria ha elogiato Continental per la sua ottima miscela di innovazione, IT e ingegneria. Il progetto Conti C.A.R.E. è stato anche lodato per aver “adottato un approccio proattivo per soddisfare i requisiti OEM con soluzioni tecnologiche che dovrebbero avere un impatto significativo sull’industria automobilistica in generale”, secondo lo European Rubber Journal.

Il concept è dotato di sensori integrati nella sua struttura e collegati al cloud. Questi generano e valutano costantemente dati su profondità del battistrada, possibili danni, temperatura e pressione degli pneumatici. Questo sistema di controllo, noto come ContiSense, trasmette i dati al cloud in tempo reale.

Sfruttando tali informazioni, lo strumento ContiConnect Live IT facilita una gestione efficiente della mobilità per i gestori di flotte. Allo stesso tempo, i passeggeri godono di una guida molto confortevole in quanto il cerchio concettuale SilentWheel di Continental riduce le vibrazioni generate durante la marcia.

Gli esperti di ERJ hanno anche apprezzato l’idea di regolare attivamente la pressione delle gomme mediante delle pompe centrifughe integrate. Quando il veicolo accelera, le forze centrifughe all’interno della ruota agiscono sulla pompa per generare aria compressa. Questa tecnologia, chiamata PressureProof, mantiene la pressione degli pneumatici costante entro il range ideale e aiuta ad ottenere un calo sostenibile delle emissioni di CO2.

L’aria compressa in eccesso non viene dispersa nell’ambiente ma immagazzinata in un serbatoio integrato. Quest’ultima viene sfruttata dalla tecnologia PressureBoost per adattare rapidamente la pressione delle gomme in diversi scenari di guida.

